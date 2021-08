Double meurtre de Payerne – «Il était déterminé à tuer» Exécution planifiée par un père violent pour le Parquet, réflexe aberrant d’un ancien enfant battu, selon sa défense. Le verdict du Portugais qui a criblé de balles sa femme et son fils sera livré lundi. Erwan Le Bec

La procureure de l’Est vaudois, Elodie Pasquier, demande la prison à vie. Elle dépeint un père violent, jaloux, possessif, qui n’a pas hésité à charger 31 balles dans son arme. Un portrait manichéen que la défense refuse, invoquant une famille où tout dysfonctionnait. Patrick Tondeux

«Il n’était pas venu pour une discussion sur le pas de la porte, mais pour tuer, sans laisser aucune chance à son épouse et son fils. Imaginez l’effroi quand ils ont compris», résume la procureure Elodie Pasquier, au moment de demander au Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la réclusion à perpétuité à l’encontre de Manuel*, immobile sur sa chaise, sourcils froncés et regard dans le vide.

Premier procès après #MeToo

Personne dans la salle d’audience de Longemalle n’a parlé de féminicide ou de drame familial pour qualifier la «scène d’horreur» découverte par les secours et la police le 25 avril 2018 dans cet appartement face à la gare de Payerne: les corps d’une mère de famille et de son fils, baignant dans leur sang. Le père en fuite, téléphone éteint. Comme si, après la vague #MeToo, les campagnes contre les violences domestiques et les grèves des femmes, un tel double meurtre relevait de l’inqualifiable, les parties ont préféré insister sur l’horreur et les familles détruites.