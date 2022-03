Télévision – Il était une fois… le Montreux Jazz La vie de Claude Nobs méritait bien un documentaire. Et avec elle, imbriquée absolument, l’histoire d’un festival sur lequel personne n’aurait parié. Dès le 20 mars, la RTS raconte cette épopée entrepreneuriale et artistique. Francois Barras

Devant le Casino, les premières prestations en plein air des premiers musiciens pop à fouler la scène du Montreux Jazz – ici en 1970.

Certains noirs et blancs sont plus éclatants qu’un coucher de soleil. Des palmiers de la Riviera aux vagues sur le Léman, des terrasses encombrées de transats aux foules en maillots de bain guinchant autour de la piscine, du public terriblement chevelu s’ébrouant, de moins en moins sage le soir venu, devant les musiciens sur scène… la caméra a saisi ces souvenirs de son œil gris monochrome mais chaque image, pourtant, explose en couleur – ce n’est pas là l’unique magie de «They all came out to Montreux».

«La musique enregistrée au Montreux Jazz est notre meilleure publicité.» Thierry Amsallem, directeur de Montreux Sounds

Le 20 mars, la RTS diffuse le premier des trois épisodes de cette série documentaire, après que le terme biopic fût longtemps agité. La vie de Claude Nobs ou l’histoire de «son» festival? «Impossible de séparer l’un et l’autre, résume Mathieu Jaton, qui succéda au fondateur après son décès en 2013. Raconter l’un, c’est raconter l’autre. En fait, c’est avant tout un documentaire sur l’histoire de la musique.» Le Montreux Jazz n’a jamais été avare en hyperbole. Il faut pourtant reconnaître que la minisérie d’Oliver Muray fait la preuve par l’image et le son de la réussite instantanée de ce pari fou: attirer dans un coin de Suisse certes paradisiaque mais ennuyeux à mourir la crème des musiciens américains de jazz, puis les plus turbulents zélotes de la révolte rock et hippie. Peu auraient parié dessus. Du 1er au 16 juillet prochain, le MJF tiendra sa 56e édition.

«J’avais pour guide ce que Claude Nobs aurait choisi» Afficher plus Tout ça, c’est la faute de Bill Wyman. On savait que le bassiste des Rolling Stones de 1962 à 1993 ne tenait pas en considérable estime ses anciens coreligionnaires, qui le salarièrent tout du long de sa participation au groupe. On ignorait en revanche qu’il plaçait sur la première marche de ses plus fiers souvenirs sa prestation sous son nom au Montreux Jazz Festival, en compagnie de ses héros Buddy Guy et Muddy Waters. Il y a deux ans, Wyman le confie à Oliver Murray, qui tourne un documentaire sur lui. Illico, le jeune vidéaste contacte le MJF et décide d’en raconter l’histoire. Qu’est-ce qui vous a séduit avec Montreux? Je n’étais jamais venu au festival, je le connaissais de réputation. J’ai tout de suite été impressionné par les conditions de sa création, sur un coup d’enthousiasme de Claude Nobs et de quelques amis qui réussirent ce pari dingue. Franchement, rien n’était plus improbable que de créer cela ici. Son énergie et sa détermination sont inspirantes. La minisérie dure 180 minutes: comment avez-vous trié parmi les 5000 heures de concerts archivés? Avant tout, j’avais pour guide ce que Claude Nobs aurait choisi. Je me suis basé sur ses interviews et sur les artistes qui revenaient très souvent. J’ai aussi voulu trouver un équilibre entre les amis du festival et les artistes représentatifs du melting-pot du MJF, son mélange des genres et son ouverture d’esprit musicale. J’ai aussi essayé de montrer des images rares plutôt que les concerts légendaires qui, par définition, sont déjà connus de beaucoup de monde. La série a été réalisée durant le confinement, tous les intervenants en «voix off» (Sting, Keith Richards, Quincy Jones, etc.) ont été atteints «virtuellement». Oui, c’était très bizarre, je rencontre actuellement «pour de vrai» des gens avec qui j’ai bossé tous les jours. Mes souvenirs des premières semaines de confinement, c’est l’écran de mon ordinateur barré de fenêtres de téléchargement de fichiers, à recevoir des centaines d’archives. Il y a eu un avantage à la pandémie: les gens étaient chez eux, facilement atteignables. Trier les archives fut le plus gros du boulot? Non. Le plus long a été de courir après les droits et les autorisations – le son et les images appartiennent au festival mais leur utilisation dépend des ayants droit. L’immense majorité des gens contactés a accepté, parfois sans contrepartie financière. Ils le faisaient pour Claude et - je pense - pour faire partie de l’héritage de Montreux à travers ce documentaire. Il y avait aussi de la bonne volonté car en cette période sans rien, mener un projet à bien était important. Oliver Murray. Chris Lopez

Sur un plan technique, «They all came out to Montreux» scelle l’accord renouvelé entre le festival, la RTS et les archives de Claude Nobs (Montreux Sounds), dont les 5000 heures de concerts ont été numérisées avec le concours de l’EPFL. Oliver Muray a pu se plonger dans cette caverne d’Ali Baba pour réaliser son film – un sublime cadeau empoisonné (lire son interview). Il a aussi pu dénicher quelques perles jamais montrées qui dormaient dans les tiroirs de la RTS. Les caméras de la télévision publique ont documenté tous les concerts du Jazz depuis sa naissance en 1967, fruit du travail appliqué de ses techniciens autant que de l’énergie maniaque de Claude Nobs à tout enregistrer et tout conserver (parfois à double sur du matériel d’avant-garde).

«La musique enregistrée au Montreux Jazz est notre meilleure publicité, résume Thierry Amsallem, patron de Montreux Sounds. Il ne faut rater aucune occasion de faire vivre la mémoire de Montreux – les disques, nos chaînes YouTube, aujourd’hui ce documentaire. J’ai toujours un immense regret qu’il n’y ait rien sur la vie de Freddie Mercury à Montreux dans le biopic au succès phénoménal sur Queen.»

En 1971, Claude Nobs reçoit la déjà légende Aretha Franklin lors de la 4e édition du festival. G. Braunschweig

Artistiquement, la minisérie choisit de rendre le plus bel hommage à l’amour de Nobs pour la musique: en offrir beaucoup, et de la plus belle eau. Ce n’est pas la moindre des gageures que de commencer ce premier épisode par le final époustouflant d’Aretha Franklin sur la scène du Casino en 1971, cinq bonnes minutes sans coupe de la soulwoman américaine. De façon plus large, le documentaire montre comment le Jazz, grâce à la confiance placée en Nobs par les frères Ertegün, patrons du label Atlantic, a agi en pionnier dans la découverte par le Vieux-Continent des musiciens afro-américains, dont beaucoup vinrent en Europe pour la première fois à l’occasion de ce drôle de petit festival suisse. Idem quelques années plus tard lorsque les pelouses de Montreux se garnirent de hippies venus écouter Ten Years After ou Jethro Tull, symboles de l’ouverture précoce du «Jazz» à toutes les musiques de qualité.

En 1972, l’inventeur du rock’n’roll est à Montreux: la moustache de Chuck Berry salue celle de Claude Nobs. Claude Nobs Foundation Archive

Financé par le label BMG, propriétaire du label Atlantic dont Claude Nobs fut le directeur européen, coproduit par la RTS et Montreux Media Ventures, le premier épisode de cette minisérie plonge dans le chaudron d’une époque de liberté où la fantaisie la plus tapageuse s’accommodait du «propre en ordre» helvétique, et inversement. La suite montrera comment l’aventure des débuts (budget de la première édition: 10'000 francs) se mua en mammouth économique qui, souvent, faillit tomber à la renverse. «Show must go on», disait l’autre, mais il n’est pas interdit d’être nostalgique…

