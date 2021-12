Conte de Noël – Il était une fois l’Union saint-gilloise, au cœur de Bruxelles Néo-promu et sensationnel leader du championnat belge, le club irradie son bonheur sur le terrain, dans son stade mythique et le cœur de ses supporters pas comme les autres. Simon Meier

Des tribunes du Stade Joseph Marien débordent les odeurs de bière et les piaillements enfantins. imago images/Belga

On était déjà dans le domaine de la fable, en mars passé, lorsque la Royale Union saint-gilloise retrouvait la 1re division belge 48 ans après. Mais que le conte tienne jusqu’à Noël, ça non, personne ne l’avait imaginé. Disparu des radars pendant des lustres, l’auguste club bruxellois (fondé en 1897) retrouve la pleine lumière, en tête du championnat avec six points d’avance sur le FC Bruges. Quoi qu’il arrive dimanche devant La Gantoise, il passera le cap du Nouvel An dans le costard de leader. 2022, v’là l’Union, qui fait naturellement la force et est en train de tartiner à l’Europe ébahie une tranche ahurissante de sport-poésie.