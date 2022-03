Astrophysique – Il existe 40 milliards de milliards de trous noirs! Ce nombre gigantesque résulte d’un rapport délivré par des chercheurs et remet en question notre connaissance de l’univers. Pascal Gavillet

Il existe plus de trous noirs dans l’univers que d’habitants sur notre terre. Ici, représentation d’un système de trous noirs binaire. GETTY IMAGES

Si certains croient encore naïvement que les trous noirs sont des objets rares et peu présents dans l’univers, un récent rapport présentant une modélisation de leur taux de formation et donc de leur nombre remet toutes les pendules à l’heure et renvoie toutes les convictions dans les cordes. Selon ce rapport, publié en janvier, le nombre de trous noirs stellaires dans l’univers observable serait gigantesque. De l’ordre de 40 milliards de milliards!