Climat sanitaire crispé – «Il existe quatre grands types de non-vaccinés» Sans vouloir stigmatiser ces personnes n’ayant pas reçu la piqûre, qui sont-elles? Éléments de réponse avec l’épidémiologiste Antoine Flahault. Laurence Bezaguet

Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève. IRINA POPA

«Se blâmer entre vaccinés et non-vaccinés est une perte de temps», déclarait la médecin et éthicienne genevoise Samia Hurst, dans la «Tribune de Genève» du 29 décembre. Les responsables suisses de l’éthique clinique appellent à la solidarité et à la responsabilité. Pour eux, il faut renoncer à distinguer «des personnes vaccinées [qui seraient] louables et des personnes non-vaccinées condamnables».

Il n’empêche! Sans vouloir stigmatiser ces personnes n’ayant pas reçu la piqûre, qui sont-elles? Éléments de réponse donnés par l’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève.

Il existe quatre grands types de non-vaccinés, selon le spécialiste. D’abord les antivax «qui ont une conviction inébranlable que le vaccin est dangereux pour eux et pour la population. Ils représentent 1 à 2% de la population au maximum.»

Antoine Flahault cite ensuite une deuxième catégorie, «les hésitants de milieux plutôt éduqués et souvent issus des professions intermédiaires ou supérieures (enseignants, soignants), mouvance anthroposophe, bio, médecines alternatives…» Ils peuvent être influencés par le discours antivax, «mais sont de bonne foi, prêts à évoluer dans leurs convictions si l’on répond à leurs questions et leurs craintes vis-à-vis de vaccins récents, pour une maladie récente qui les inquiètent».

Défiance vis-à-vis des autorités

Ces deux premières catégories sont plutôt féminines et constituées de jeunes trentenaires, note l’épidémiologiste qui évoque deux autres groupes de personnes peu enclines à se faire vacciner. D’une part, «les hésitants des classes sociales défavorisées, des quartiers pauvres».

Ils craignent par exemple pour leur emploi ou leur permis de séjour s’ils viennent à manquer deux jours pour les réactions indésirables du vaccin. S’y ajoutent ceux qui ont des déficits intellectuels et cognitifs, les handicaps de toutes sortes qui nuisent à l’accessibilité pour aller se faire vacciner.

Enfin, le médecin nomme «les hésitants des pays de l’ex-bloc soviétique (y compris la Saxe ex-RDA), les régions ultramarines d’Europe, les Noirs américains… ayant en commun une défiance vis-à-vis des autorités, de l’État, de la puissance publique, vues comme corrompues, ou injustes à l’égard de leur minorité, ou associées aux exactions commises par la police, la justice de ces pays». Ces deux dernières catégories multi-âges sont majoritairement constituées d’hommes, relève Antoine Flahault.

