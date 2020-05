Au secours des bières locales – Il fait mousser les brasseries du canton mises au régime sec Romain Vario a créé une plateforme de vente en ligne pour des brasseries artisanales. Une aubaine pour ces dernières qui n’écoulent plus leurs stocks. Benoît Cornut

Le Morgien Romain Vario a spontanément créé la plateforme de vente de bières e-chope pour venir en aider aux brasseurs de sa région. Olivier Vogelsang

Romain Vario n’est vraiment pas du genre à se décourager et à rester les bras croisés. Après avoir quitté le monde bancaire en fin d’année dernière, le Morgien de 30 ans a abordé volontairement un virage professionnel, avec pour objectif de trouver un emploi dans l’industrie sportive, dessein qui ne s’est pas encore concrétisé. Aussi, lorsqu’il assiste bien malgré lui à la propagation du coronavirus quelques mois plus tard, il ne s’apitoie pas sur son sort et réfléchit plutôt à une manière de mettre à profit le temps qu’il a à sa disposition. «J’adore la gestion de projet, et j’ai donc voulu faire fructifier le temps que j’avais à disposition. Plusieurs plateformes de soutien ont vu le jour, notamment à Morges avec la Jeune Chambre économique, et j’ai trouvé ces initiatives géniales.»