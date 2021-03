Huit points en trois matches – Il fallait bien ça au LHC pour se relancer En alignant trois victoires la semaine dernière, les Lions se sont refait une santé avant d’aborder un sprint final à l’allure infernale. Jérôme Reynard

Les Lausannois ont complété une belle «remontada», samedi soir à la Vaudoise aréna face à Bienne. KEYSTONE

Il fallait bien ça pour éviter de basculer dans la crise et pour se replacer dans la course au top 6. Dos au mur, le LHC a montré du répondant, en alignant trois victoires (8 points) au cours d’une semaine que l’on annonçait comme un potentiel tournant dans la fin de sa saison régulière.

Rien n’est fait, loin de là. Avant de mettre la tête dans le guidon pour disputer un sprint final à l’allure infernale (neuf rencontres en treize jours, dont sept à l’extérieur), il était néanmoins capital de se refaire une santé sur le plan mental. Les Lions ont également profité de leurs dernières véritables séances d’entraînement du tour de qualification pour effectuer quelques ajustements au niveau tactique. Réglages qui ont de surcroît porté leurs fruits en match.

Les dispositions sont donc bien plus intéressantes qu’elles ne l’étaient il y a sept jours, au terme d’un troisième revers consécutif, le neuvième en douze rencontres. Elles sont surtout plus conformes à l’objectif du LHC d’ici à la fin du championnat régulier: se qualifier directement pour les play-off et obtenir une semaine de répit début avril, au lieu d’enchaîner avec un barrage de tous les dangers.

Un acte fondateur?

Et puis, l’énorme victoire acquise samedi face à Bienne (6-5 ap), après avoir été mené 3-0 à la 12e, 4-2 à la mi-match puis 5-4 à la 56e, a le potentiel d’un acte fondateur. D’autant que Lausanne a pu compter sur son trio de parade – 3 buts et 1 assist pour Hudon, l’inverse pour Malgin – et sur un power-play retrouvé. «Les deux réussites inscrites en supériorité numérique sont venues de notre première unité spéciale. C’était important pour eux, pour leur confiance, et donc pour celle de l’équipe», expliquait Etienne Froidevaux au terme de la rencontre.

Revivez la folle victoire du LHC face à Bienne, samedi soir à la Vaudoise aréna. MySports

Les hommes de Craig MacTavish ont toutefois encore une certaine marge de progression, principalement sur le plan défensif (Barberio…) ainsi qu’en termes de régularité, après avoir soufflé le chaud et le froid tout au long de la semaine. Le manque de sérénité né dans la spirale négative des Lions peut être la cause de cette inconstance. À moins qu’on ait affaire à certaines lacunes au niveau du leadership. Quelle est la bonne explication? L’avenir nous le dira.

«On a eu la confirmation que ce que l’on fait fonctionne quand on le fait correctement.» Etienne Froidevaux, attaquant du LHC

«Pendant quelque temps, on était un peu trop bien payés pour ce qu’on faisait, analysait Froidevaux. Et puis ça a tourné, on a senti la pression monter, il y a eu un peu de panique, on s’est égarés et on a aligné les mauvais matches. Cette semaine était importante pour se relancer et au final elle nous a rappelé que, pour avoir du succès, il faut faire confiance au système et jouer les uns pour les autres. Disons qu’on a eu la confirmation que ce que l’on fait fonctionne quand on le fait correctement… Le tout en montrant du caractère et du cœur.»

Reste à poursuivre sur cette voie, dès mardi soir sur la glace de Ge/Servette.