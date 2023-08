Saga de la place d’Armes – Il faudra 3100 signatures pour voter sur le parking d’Yverdon Une initiative populaire communale réclame une infrastructure de 1000 places souterraines, contre une version réduite à 430 voulue par la Municipalité. Fabien Lapierre

Si l’initiative est jugée conforme, les Yverdonnois auront le dernier mot sur la dimension du futur parking souterrain de la place d’Armes. JEAN-PAUL GUINNARD/24 HEURES

Ils sont confiants, les porteurs de l’initiative «Pour un parking souterrain de l’ordre de 1000 places, ainsi que la création d’un espace vert et de détente en surface sur la place d'Armes». Ils ont remis leur texte mercredi après-midi au secrétaire communal d’Yverdon. Leur volonté est de faire appliquer la décision du Conseil communal prise en 2019, avant que la nouvelle Municipalité à majorité rose-verte ne redimensionne le projet à 430 places, en novembre dernier.

L’Exécutif devrait prendre connaissance de cette initiative lors de sa séance de mercredi 16 août. Le document doit être examiné au regard de la loi «dans les meilleurs délais», avant que démarre la récolte de signatures. Environ 3100 paraphes, soit 15% du corps électoral, seront requis en trois mois.

«Pas braqué sur un chiffre»

«Nous en avions recueilli près de 4000 l’an passé avec notre pétition «Pour un centre-ville vivant, attractif et prospère», placée sur des tables dans les commerces. La moitié des signataires étaient Yverdonnois. Là, il nous en faut 1000 de plus», calcule Pierrette Roulet-Grin, de l’association MobilyTIM. Les commerces et services seront mis à contribution, tout comme les militants des partis de la droite et du centre qui seront mis à contribution sur le marché. Un tous-ménages est évoqué. L’attractivité de la ville et la survie de son économie seraient en jeu.

«Nous attendons une planification à long terme intégrant les 200 places du P+Rail qui vont disparaître et les besoins des futurs projets Front-Gare et Gare-Lac.» Pierre-André Michoud, président de la Société industrielle et commerciale d’Yverdon-les-Bains, Grandson et environs

Concernant la formulation souple du nombre de places désirées, le collectif Aménagement et Parking Place d'Armes explique ne pas être «braqué» sur un chiffre précis. «Nous attendons une planification à long terme intégrant les 200 places du P+Rail qui vont disparaître et les besoins des futurs projets Front-Gare et Gare-Lac», détaille Pierre-André Michoud, président de la Société industrielle et commerciale. Le collectif insiste sur la réalisation de l’aménagement paysager, de peur que seule une moitié de la place ne soit refaite.

Le partenaire toujours là

Depuis la décision municipale de réduire le parking souterrain, le Services des bâtiments a établi une nouvelle feuille de route. Il poursuit le dialogue avec l’entité Parking Place d’Armes SA, réunissant les entreprises Marti et Amag, qui doivent construire et exploiter l’infrastructure.

«Le partenaire n’a pas fermé la porte au projet actuel et a fait des propositions. Des discussions sont en cours sur les modalités de réadaptation de l’avant-projet. Une nouvelle rencontre est d’ailleurs prévue d’ici à la fin du mois», renseigne François Armada, le municipal chargé des Bâtiments communaux. Le nouvel élu PLR ne porte pas pour autant la version municipale – réduite – du parking dans son cœur. Son collègue de parti, le municipal Christian Weiler, avait d’ailleurs rompu la collégialité sur ce sujet, évoquant la possibilité d’une initiative.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.