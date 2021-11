Nouvelle loi sur le patrimoine – Il faudra désormais concilier climat et vieux toits «Avancée majeure» selon le Conseil d’État, la nouvelle loi de protection du patrimoine consacre également l’égalité de bâtisses historiques face aux économies énergétiques. Erwan Le Bec

Pour une bonne partie des bâtiments protégés, l’aspect patrimonial ne devra plus forcément être prépondérant face aux enjeux de la transition énergétique et de l’isolation thermique des édifices. VQH

L’héritage matériel de nos aïeux, au travers de quelques 80’000 bâtiments historiques et un peu moins de 1800 régions archéologiques identifiées, sait maintenant à quoi s’en tenir. Appelée à préserver un bon bout de notre paysage bâti et de notre sous-sol, la nouvelle loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier est passée mardi en première lecture auprès du Parlement vaudois. Un des plus grands chantiers législatifs de la fin de la législature, et un texte destiné à faire date.

