Risques de pénurie de gaz – Il faudra mettre un pull… et peut-être renoncer au sauna Le Conseil fédéral sort de son silence sur la crise énergétique. Son plan reste flou, mais il en a dessiné les étapes mercredi. Lise Bailat Florent Quiquerez

Les conseillers fédéraux Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin ont présenté mercredi les grands principes de leur plan si on venait à manquer de gaz. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Autodiscipline et modération. Voilà les deux qualités que la population suisse devra cultiver pour passer un hiver moins pénible, selon le conseiller fédéral Guy Parmelin. Le Vaudois et sa collègue Simonetta Sommaruga ont précisé mercredi leur plan si on venait à manquer de gaz cet hiver.