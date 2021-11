Yverdon-les-Bains – «Il faudra porter un regard sécuritaire élargi, moins fliquer» Le chef de Police Nord vaudois lâchera l’opérationnel pour se concentrer sur la stratégie, avec une approche interdisciplinaire. Anetka Mühlemann

Dès 2022, Pascal Pittet dirigera la Sécurité publique d’Yverdon avec une volonté de transversalité institutionnelle. ANETKA MÜHLEMANN

Commandant fort apprécié, Pascal Pittet quittera l’an prochain Police Nord vaudois (PNV). S’il devra rendre son insigne de policier, il ne tournera pas pour autant le dos aux forces de l’ordre. Bien au contraire puisque le quinquagénaire a été promu au rang de directeur de la Sécurité publique d’Yverdon-les-Bains. «Il pourra travailler de manière plus large, transversale, coordonnée», a annoncé ce mardi le syndic Pierre Dessemontet.

Entre la pandémie de Covid-19, les inondations estivales et, plus récemment, l’occupation de Clendy-Dessous par des militants, la Municipalité s’est rendu compte qu’il est difficilement tenable d’être simultanément à la tête de la police et chef de service. En renonçant à cette première casquette qu’il a portée durant onze ans, Pascal Pittet pourra gagner en recul. «Il est important de penser davantage en termes d’anticipation, explique le diplômé en éthique et ordre public de l’Université de Louvain. Les années futures, il faudra apporter un regard sécuritaire élargi et moins fliquer. Et ça c’est très important pour moi.»

Travail en réseau pour gagner en efficience

Concrètement, la collaboration entre divers domaines d’expertise sera renforcée. Qu’il s’agisse d’urbanisme, de multiculturalité, de différences entre les générations ou de mobilité, chacune de ces thématiques peut apporter des éléments utiles pour gérer des situations sensibles. Créé en 2015, l’Observatoire de la sécurité est un précieux atout pour mener à bien les objectifs du Plan directeur de la sécurité publique - Horizon 2025.

«Il s’agit bien d’une évolution et pas d’une révolution», tient à préciser Christian Weiler, municipal de la Police. Cette appréhension plus fine des problématiques complexes permettra de mieux cibler les interventions. Elle suivra deux orientations. «On a un axe fort qui est l’accès aux victimes: la notion de médiation est plus dans l’air du temps que le dépôt d’une plainte, expose l’élu PLR. Le deuxième axe est un plan régional avec une vision large. Nous voulons renforcer ce tissu de communes et leur offrir des possibilités de services.»

Nouveaux engagements en vue

Actuellement, onze localités bénéficient des prestations de PNV, administrativement chapeautée par Yverdon. «Orbe nous quittant à la fin de l’année prochaine, nous aurons un effort à faire du côté financier», précise Christian Weiler. Côté effectifs, face à la difficulté à recruter des policiers formés, des aspirants seront engagés. Quant au poste de commandant bientôt vacant, il sera mis au concours d’ici à la fin de l’année.

