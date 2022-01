Le Covid-19 affecte l’économie vaudoise – «Il faudra serrer les dents ces prochaines semaines»

Marine Brunner est une bijoutière-joaillière passionnée. Au début de 2020, elle a ouvert La Bijoutière, un commerce situé en plein centre d’Échallens, à la Grand-Rue. Elle fait partie des indépendants et patrons de petites entreprises qui se battent depuis deux ans avec les contraintes sanitaires provoquées par le Covid.

En ce début de 2022, en pleine déferlante du variant Omicron, elle s’est en outre retrouvée «hors service»: l’artisane elle-même a été contaminée et contrainte à une quarantaine. Avant de tomber malade, elle pensait que sa boutique et son atelier seraient ouverts la semaine passée, dès le 4 janvier. Mais non, cela n’a pas été possible, il faudra attendre ce mardi 11 janvier. Ce cas n’est de loin pas le seul dans le canton. Ce dernier risque-t-il la paralysie économique?