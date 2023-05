Attractivité du centre-ville d’Yverdon – Il faudrait choyer piétons et cyclistes, qui consommeraient plus Menée par Mobilité piétonne Suisse dans six villes, une étude encourage à minimiser la place de la voiture au profit des usagers de la mobilité douce. Fabien Lapierre

Yverdon gagnerait à valoriser davantage son château et ses bâtiments historiques, suggère l’étude de Mobilité piétonne Suisse. Jean-Paul Guinnard – Archives

La clientèle à pied et à vélo étant celle qui achète le plus fréquemment dans les commerces des centres-villes, la stratégie d’accessibilité doit être principalement orientée vers les modes non motorisés et les transports publics. Voilà résumé le principal enseignement d’une étude commandée par Mobilité piétonne Suisse et publiée ce mardi. Précisons que l’organisme milite pour la sécurité des piétons et l’amélioration de la prise en compte de ce mode de déplacement.