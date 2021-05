Transition énergétique – Il faudrait plus de 1700 éoliennes dans le Jura pour l’EPFL Une étude détaille le scénario «irréaliste» mais «optimal» pour compenser la sortie du nucléaire. Le nombre de turbines en Suisse passerait de 42 à 4400. Chloé Din

Des éoliennes dans le canton du Jura (image d’archives). LAURENT CROTTET

C’est une étude qui ne plaira pas aux détracteurs des éoliennes. Des chercheurs de l’EPFL et de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) ont évalué le scénario qui permettrait au mieux d’assurer l’autonomie énergétique après la sortie du nucléaire. Leur conclusion: en complément de la production d’énergie hydraulique existante, un mélange de 75% de production éolienne et de 25% de production photovoltaïque permettrait de réduire de 80% la nécessité d’importer ou de stocker de l’énergie.

«Techniquement plausible»