Menace d’une crise alimentaire – Il faut arrêter l’agriculture bio, dit le patron de Syngenta Erik Fyrwald dénonce les rendements inférieurs de l’agriculture biologique et appelle à augmenter la production agricole face au risque d’une pénurie alimentaire mondiale.

Les rendements de l’agriculture biologique peuvent être jusqu’à 50% inférieurs selon les produits, affirme Erik Fyrwald, ici à Berne en juin 2017. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Face à la menace d’une crise alimentaire mondiale, le patron de Syngenta, Erik Fyrwald, appelle à abandonner l’agriculture biologique. Les pays riches ont l’obligation d’augmenter leur production agricole afin d’éviter une catastrophe mondiale, selon lui.

Les rendements de l’agriculture biologique peuvent être jusqu’à 50% inférieurs selon les produits, déclare le directeur général de Syngenta, le fabricant bâlois de produits phytosanitaires et producteur de semences dans un entretien diffusé dimanche par la NZZ am Sonntag. «La conséquence indirecte est que des gens meurent de faim en Afrique, parce que nous mangeons de plus en plus de produits biologiques», affirme-t-il.

«L’ensemble de la branche réalise des bénéfices élevés avec le biologique, parce que les consommateurs sont prêts à payer beaucoup pour cela.» Erik Fyrwald, patron de Syngenta

Bien que Syngenta produise des pesticides et des semences génétiquement modifiées, il conteste l’accusation de s’opposer l’agriculture biologique pour les intérêts de l’agrochimiste bâlois, contrôlé par le groupe étatique chinois Chemchina depuis 2017. «L’ensemble de la branche réalise des bénéfices élevés avec le biologique, parce que les consommateurs sont prêts à payer beaucoup pour cela.»

Erik Fyrwald plaide pour une troisième voie dans l’agriculture, c’est-à-dire ni uniquement conventionnelle ni uniquement biologique. Son concept d’agriculture dite régénérative reprend de l’agriculture biologique la rotation des cultures et mise en même temps sur l’utilisation ciblée de pesticides et d’OGM pour augmenter les rendements.

En raison du Covid-19 et de conditions météorologiques extrêmes, les prix du maïs, du soja et des céréales avaient déjà augmenté avant la guerre en Ukraine, constate-t-il. Avec l’invasion russe de l’Ukraine, qui nourrit 400 millions de personnes, la crise alimentaire mondiale représente un grand danger, estime-t-il.

Les petits paysans s’insurgent

L’agriculteur bernois bio et président de l’Association des petits paysans Kilian Baumann a qualifié l’argumentation du patron de Syngenta de «grotesque» sur Twitter: il défend son chiffre d’affaires, parce que les paysans utilisent moins de pesticides. Ce n’est pas la production bio qui favorise la consommation de terrains, mais la faim de viande, écrit l’agriculteur.

La production de fourrages occupe 43% des terres arables en Suisse, à quoi s’ajoutent 1,2 million de tonnes importées. La production de calories animales demande bien plus de surface que celle de calories végétales, précise Kilian Baumann.

ATS

