L’invité - Il faut combattre le dangereux mirage nucléaire

Tirant prétexte du dérèglement climatique et attisant la crainte d’une pénurie, la droite UDC et PLR demande une prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires ainsi que de nouveaux investissements dans des installations plus réduites. Ces propositions doivent être combattues.

D’abord parce que les centrales actuelles, de plus en plus vétustes, constituent un danger pour la population, raison pour laquelle il faut les débrancher. Le danger croît en raison du dérèglement climatique, qui les expose à des événements naturels pour lesquels elles n’ont pas été conçues et qui s’ajoutent aux risques déjà connus, comme celui des séismes. C’est le cas des inondations et des sécheresses d’une ampleur sans précédent qui pourraient provoquer des dysfonctionnements sévères.

«Promouvoir la sobriété énergétique, grâce à laquelle le potentiel d’économies est énorme.»

De plus, des minicentrales produiraient elles aussi des déchets radioactifs dont la gestion pose un problème de longue durée: un cadeau empoisonné pour les générations futures qui auront déjà à faire face à un environnement très détérioré. Enfin, les délais de développement de telles installations sont de toute manière incompatibles avec l’urgence climatique.

Se passer du nucléaire tout en réduisant le recours aux énergies fossiles est possible. D’une part, il faut des investissements conséquents dans le développement des énergies renouvelables, par exemple à travers l’obligation d’installer des panneaux solaires sur les toitures qui le permettent.

L’enjeu est trop important pour être laissé au bon vouloir des propriétaires privés. C’est pourquoi les collectivités publiques doivent mettre sur pied un véritable service public de l’énergie en mesure d’imposer et de coordonner ce développement.

D’autre part – et surtout –, il faut promouvoir la sobriété énergétique, grâce à laquelle le potentiel d’économies est énorme. Une telle sobriété n’est pas compatible avec l’anarchie d’un système qui propose, dans les grandes surfaces, du bois importé de Scandinavie pour se chauffer «renouvelable».

Changements en profondeur

Les collectivités doivent donc réellement organiser la sobriété, par exemple en interdisant les écrans publicitaires et vitrines éclairées la nuit ou l’obsolescence programmée des biens de consommation, tout en développant l’offre des transports publics et sa gratuité pour réduire substantiellement le parc des véhicules en cours d’électrification.

Ces changements en profondeur imposent précisément une confrontation avec la droite économique, qui mise aujourd’hui aveuglément sur la relance du nucléaire, tout en rejetant les mesures contraignantes en faveur de la sobriété. Les jeunes qui manifestent pour le climat ont bien compris qu’une telle confrontation suppose une mobilisation collective de grande ampleur, sans laquelle les autorités resteront paralysées par la pression des lobbies économiques.

Hadrien Buclin Afficher plus Député et candidat d’Ensemble à Gauche au Conseil d’État

