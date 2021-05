Votations du 13 juin – «Il faut déchirer le chèque en blanc donné au Conseil fédéral» Le Lausannois d’adoption Werner Boxler est l’un des fers de lance des opposants à la loi Covid. Il dénonce un texte liberticide. Sébastien Jubin

Werner Boxler est coprésident des Amis de la Constitution. Pour le Saint-Gallois d’origine, la démocratie helvétique est en danger. PATRICK MARTIN

«Fin de nos libertés», «loi discriminatoire», «chantage politique»: les arguments sont martelés en boucle. Nous avons rencontré Werner Boxler, coprésident des Amis de la Constitution, à l’origine du référendum contre la loi Covid. Son appartement d’une zone résidentielle populaire de Lausanne est loin de ressembler à un quartier général de campagne. Werner Boxler, fines lunettes cerclées de rouge, queue de cheval, nous accueille avec courtoisie. À 62 ans, ce Saint-Gallois d’origine, coach de vie, habite depuis presque quarante ans dans la capitale vaudoise. Il est père de quatre enfants et grand-papa depuis peu. Dans son salon aux couleurs rouge vif et rempli de plantes grimpantes, il nous sert un verre d’eau, nous fixe de ses yeux foncés et commence, d’une voix posée, à répondre.