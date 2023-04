Nature cultivée à Romainmôtier – «Il faut dédramatiser le jardinage!» Ambassadeurs de leur passion, Isabelle Erne et Yves Mouquin organisent Bienvenue aux jardins, un festival de portes ouvertes dans les espaces verts privés. Sylvain Muller

En plus d’entretenir trois jardins à Romainmôtier, Isabelle Erne et Yves Mouquin organisent le festival «Bienvenue au jardin». 24 HEURES – FLORIAN CELLA

Des passionnés de jardins, le canton en compte un certain nombre. Mais des passionnés de jardins comme Isabelle Erne et Yves Mouquin, beaucoup moins. À eux deux, ils consacrent en effet un équivalent plein-temps à entretenir et cultiver non pas un, ni deux, mais trois jardins à Romainmôtier. De quoi faire pousser plus de 1200 espèces sur une surface totale correspondant à trois terrains de football.