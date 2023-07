Parc Gruyère Pays-d’Enhaut – «Il faut dépasser la dualité entre les humains et la nature» Le fondateur et codirecteur du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, François Margot, prend sa retraite à la fin de ce mois, après une vie consacrée au développement régional et à la durabilité. Priska Hess

À l’heure de quitter l’aventure du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut après plus de vingt ans de service, François Margot garde le sourire. La passation est assurée. Parc Gruyère Pays-d’Enhaut

François Margot ne sait pas encore si sa retraite sera «contemplative et familiale» ou s’il s’investira pour contribuer au débat public. Mais c’est le cœur léger et avec une larme à l’œil qu’il passera le relais à Bruno Clément, en binôme avec Florent Liardet, le 31 juillet.

Comment abordez-vous cette retraite? C’est un peu Jean qui rit, Jean qui pleure! Avoir contribué à un projet comme celui-là est vraiment une satisfaction. Je n’aurais jamais imaginé, quand nous nous sommes lancés dans l’aventure il y a plus de vingt ans, qu’il y aurait aujourd’hui 18 parcs naturels régionaux en Suisse, et que notre région deviendrait elle-même un parc qui fonctionne bien. La reprise aussi, bien préparée, se présente très positivement pour notre équipe. D’autre part, je me réjouis de voir ce que c’est que la retraite et d’avoir plus de temps pour ma famille. Mais en même temps, je ne suis pas du tout lassé de mon travail. Je m’y serai engagé jusqu’à la dernière heure avec beaucoup de bonheur.



Quelle a été votre «touche personnelle» dans cette aventure? Cela me fait penser au petit dessin punaisé dans mon bureau. Dans la case du dessus, il y a un mouton noir souriant, face à trois moutons blancs cravatés qui le regardent dubitatifs, sous le slogan: «Savoir s’opposer». Et dans celle du dessous, les trois petits singes qui normalement se ferment les yeux, les oreilles et la bouche, mais là sont tout le contraire, et il est écrit: «Savoir s’accorder». Savoir s’opposer, savoir s’accorder, ça me semble essentiel. Je trouve absurde de devoir choisir entre le respect du vivant et l’économie. S’ils sont en contradiction, c’est qu’on vise à trop courte vue. Il faut toujours élargir la perspective, dans une relation gagnant-gagnant.

Quels futurs défis pour le parc? L’un des principaux défis est de voir plus loin, pour toujours tirer les choses vers l’avant, parce qu’il y a une urgence climatique et écologique. Ce qui était innovant ou expérimental il y a quinze ans et relevait du rôle des parcs, comme les questions d’économiser l’énergie, de planter des arbres ou de valoriser les produits locaux, entre aujourd’hui gentiment dans les mœurs et dans les politiques publiques. Il faut continuer, mais aussi voir plus loin, chercher comment dépasser la dualité entre les humains et la nature, pour reprendre l’idée du philosophe Baptiste Morizot. Notre credo est de dire: l’humain est un vivant en interdépendance avec le tissu des vivants qui rend la terre habitable. C’est donc un vrai changement de paradigme et un travail immense en perspective.

