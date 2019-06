«Il faut donner une chance à la vérité d'éclater»

L’heure de la retraite a sonné pour Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises depuis près d’un quart de siècle, après avoir été celui de Lausanne durant quatorze ans. De ces décennies passées au chevet de documents historiques ou appelés à le devenir, l’érudit a tiré des enseignements sur notre rapport au temps qui passe. Il en a consigné une partie dans un «Petit précis d’archivistique» qui fait le point sur les défis à venir. L’historien aux nombreuses publications, engagé dans les recherches sur les placements d’enfants ou la stérilisation des handicapés, plaide pour que sa branche soit mieux reconnue.

L’image du «brasseur de vieux papiers» n’a plus cours, dites-vous. L’archiviste est-il devenu un stratège?

Il est un responsable de la gestion de l’information. Oui, c’est un stratège dans la mesure où il a une certaine vision de cette information. Il doit choisir aujourd’hui ce qui sera intéressant pour demain; voir en quoi la mémoire constituée aujourd’hui pourra répondre aux questions qui se poseront demain. C’est un exercice difficile.

Quels sont les domaines les plus sensibles à l’État?

J’appartiens à une administration qui a élargi son champ de compétences en intégrant davantage de questions de la société, dans les domaines du social, de l’économie ou des questions migratoires, par exemple. Les postures évoluent aussi; les citoyens ont plus de force réactive. Autrefois, l’État se permettait des internements administratifs et ce n’était pas remis en cause… Il y a aujourd’hui une attention plus grande du citoyen envers les gens qu’il élit; il a parfois de la peine à faire confiance. C’est tout le débat d’une société. L’archiviste doit tenir compte de cela et donner de la place à des regards différents. J’insiste sur notre liberté de constituer une mémoire en cherchant des équilibres.

Le principe de transparence prévaut depuis longtemps. Mais vous parlez d’une «attitude généralement timorée» des autorités.

On est dans un esprit vaudois, donc on est prudents par définition. La crainte, en ouvrant certains documents au public, est de créer des appels d’air que l’on ne parvient pas toujours à maîtriser. Pour l’ouverture des archives sur les placements d’enfants, par exemple, il a fallu une insistance citoyenne. La même chose s’est passée au sujet des fonds juifs. La presse joue un rôle aussi. Il y a des choses qui restent tues et le jour où l’autorité est acculée, elle est très empruntée pour expliquer son silence…

Les archives sont des bombes à retardement?

Elles sont une certaine chance d’atteindre un jour la vérité ou de débloquer des situations. L’idée n’est pas que les archives deviennent des éléments de scoop, mais plutôt un recours, un témoignage. Mais je ne sais pas dans quelle mesure elles remettent en cause l’autorité. N’oublions pas qu’elles sont un point de vue. Elles peuvent attester d’une sensibilité dont on n’a pas tenu compte, de problèmes qu’on a tus. Reste que c’est cette richesse d’informations qui permet de s’interroger.

Vous écrivez que l’une des tâches de l’archiviste est d’éliminer de l’information.

C’est le cœur du métier! L’archiviste n’est pas celui qui, par essence, conserve. Nous sommes dans l’obligation de gérer la matière abondante. Or, une bonne gestion doit être sélective, comme la mémoire est sélective d’ailleurs. Nous ne pouvons pas tout accueillir.

Qui fait les choix?

Il y a des pratiques professionnelles, des pratiques dominantes au sein de la profession, mais on le fait dans la transparence. Nous donnons nos critères en fonction, notamment, de la nature des services de l’État qui ne seront pas traités du point de vue de l’archivage historique de la même manière selon qu’ils sont purement administratifs ou en permanence dans le décisionnel, comme les tribunaux ou le Conseil d’État. Les besoins de la société au quotidien, des citoyens en général, sont pris en compte. Il y a lieu de documenter le handicap ou le planning familial ou encore la vie associative, la psychiatrie, l’action humanitaire. Mon rôle n’est pas de juger, mais de donner une chance à la vérité d’éclater. Dans les familles, les archives ont parfois pu expliquer des silences. Comme celui qui entoure le fait qu’un grand-père était pédophile. Cela peut être violent et déstabilisant. Au point que l’on peut se demander parfois si tout doit être conservé et jusqu’où l’on peut aller dans l’intimité des gens.

La dématérialisation menace-t-elle de noyer les archives?

Au niveau conservatoire, on est dans l’instabilité. Personne ne peut assurer la pérennité des supports informatiques; il n’y a même plus de support d’ailleurs, nous utilisons des hébergeurs qui ont des coûts importants (ndlr: un crédit de 17,6 millions vient d’être consenti par les autorités).

Et au niveau des contenus?

On n’a jamais été aussi riches en information, mais jamais aussi incertains de sa qualité. Nous devons faire des choix dès maintenant. L’exigence est aussi d’être probatoire, d’attester des décisions. Des empreintes sont laissées dans les métadonnées des documents informatiques pour certifier que ce sont des documents authentiques. Si vous avez obtenu un droit de passage, par exemple, il doit être reconnu sur la durée. Un écrit de 2019 doit avoir la même valeur en 2100.

Vous dites que la mémoire est en danger. Quels sont les risques?

Les familles assurent de moins en moins leur succession et la mémoire se perd, hormis peut-être dans les grandes familles qui ont une tradition. Les familles se déchirent et il n’y a plus ce noyau familial qui se transmet de génération en génération. Dans le monde des entreprises, il y a la brutalité économique. Par ailleurs, la mémoire informatique est constamment agressée. C’est une vraie question pour nous: il n’y aura peut-être plus de lieu d’accueil pour la mémoire.

Le rôle de l’archiviste ne semble pas près de s’effacer pour autant?

L’archiviste a cet immense atout de pouvoir être face à la temporalité, au long terme. Les archives n’ont pas qu’une valeur d’étude. C’est un enjeu considérable du débat politique, le substrat du fonctionnement de l’État. Ce n’est pas simplement une affaire de patrimoine. Elles renvoient aux besoins d’une société, pour répondre aux citoyens aussi. J’aime bien faire valoir qu’elles ne sont pas anodines; les archives contiennent une partie de notre identité. Cela fait partie d’un canton qui a eu ses heures de gloire et ses défaites. (24 heures)