L’appel du secrétaire général de l’ONU – «Il faut faire au plus vite un vaccin qui soit un bien public mondial» Antonio Guterres exhorte les États à accélérer le financement de la recherche et à soulager de leur dette les pays les plus pauvres. Entretien exclusif. Alain Jourdan

Antonio Guterres met en garde les pays riches contre des effets économiques et sociaux encore plus graves s’ils n’agissent pas de concert pour la recherche d’un vaccin. keystone-sda.ch

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, met en garde. Si les États n’unissent pas leurs efforts pour financer la lutte contre la pandémie et aider les pays les plus pauvres, les conséquences risquent d’être encore plus désastreuses. Le dispositif mis en place par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève pour accélérer la recherche peine encore à réunir les fonds nécessaires à la découverte et à la diffusion d’un vaccin accessible à tous.