«Il faut faire dix fois plus pour alléger la facture des ménages»

Votre entreprise est sur une trajectoire de forte croissance avec l’impérieuse nécessité de rénover les parcs immobiliers et de rendre le secteur de la construction moins gourmand en ressources. Mais voilà, tout se complique avec la guerre en Ukraine et les problèmes d’approvisionnement. Restez-vous quand même optimiste?

Notre groupe s’est réorganisé, il y a trois ans, avant la pandémie. Près de 90% de nos activités sont gérées dans les pays par des patrons locaux, natifs de leur pays, qui sont mieux à même d’anticiper les besoins et de réagir rapidement. La plupart de nos produits ne voyagent pas sur de longues distances. Nous produisons là où nous vendons. En Suisse, nous fabriquons à Lucens de la laine de verre pour isoler, du plâtre à partir de carrière de gypse en Valais et de la chimie du bâtiment dans cinq usines en Suisse. Notre organisation est agile et très efficace.