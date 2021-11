Nouvelles mesures contre le Covid – «Il faut interdire les fêtes d’entreprise» Face à la nouvelle vague, l’épidémiologiste Antoine Flahault prône une réponse plus musclée. Dans son arsenal, un dépistage plus systématique et un traitement immédiat. Sophie Davaris Marc Moulin

Antoine Flahault considère que les soirées d’entreprise constituent des hauts lieux de transmission du virus. IRINA POPA

Si la planète se préoccupe désormais beaucoup du variant Omicron, à Genève, c’est toujours le Delta qui contamine de plus en plus de personnes. À l’hôpital, le nombre de patients atteints du Covid grimpe (lire l’encadré). Comment réagir? Depuis ce lundi, le masque est obligatoire à Genève dans les lieux clos, même à distance et entre personnes vaccinées. Aux yeux de l’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève, il faut passer la vitesse supérieure.