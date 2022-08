Préservation des espèces – «Il faut laisser de la place aux chauves-souris» Des manifestations sont organisées en Suisse et en Europe pour mieux faire connaître ce petit mammifère demeurant assez mystérieux et dont les effectifs se réduisent. Nicolas Pinguely

Les chauves-souris chassent la nuit en se nourrissant d’insectes, que ce soient des moustiques, des mouches ou des coléoptères. MHNG/Manuel Ruedi

De drôles de bestioles très méconnues. Ce week-end est placé sous le signe de la sauvegarde des chauves-souris. Un peu partout en Suisse et en Europe, des manifestations et des sorties guidées sont organisées par les musées et les passionnés pour mieux les faire connaître. Un point important, car elles ont tendance à se faire de plus en plus rares.