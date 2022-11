Les consommateurs et consommatrices ont le pouvoir de décider: manger sans viande augmente la sécurité alimentaire en Suisse, affirme Christian Hofer.

Les consommateurs et consommatrices ont le pouvoir de décider: manger sans viande augmente la sécurité alimentaire en Suisse, affirme Christian Hofer.

Christian Hofer, la pandémie et désormais la guerre en Ukraine montrent à quel point notre approvisionnement est vulnérable. Devons-nous craindre de nous retrouver bientôt devant des rayons vides dans les magasins?

L’approvisionnement en denrées alimentaires était assuré pendant la crise du coronavirus et il l’est encore maintenant pendant la guerre en Ukraine. Pour un repas sur deux, la Suisse importe des denrées alimentaires de l’étranger. Il n’est donc pas faux de s’interroger sur la situation de notre approvisionnement alimentaire. On voit aujourd’hui l’importance d’une production nationale forte dans les pays qui dépendent presque entièrement du blé ukrainien. Il est également important d’entretenir de bonnes relations commerciales et de diversifier les importations.