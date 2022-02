Colère des entreprises suisses – «Il faut négocier avec l’Europe maintenant!» 

Les chercheurs suisses sont inquiets pour leur avenir dans l’espace scientifique le mieux doté du monde, l’UE. Les entreprises, celles qui exportent et se battent sur le plus grand marché commercial du monde en termes d’échanges, le marché unique, sont désespérées par l’attitude du Conseil fédéral. Qui, non content d’avoir interrompu unilatéralement en mai 2021 les négociations sur un accord institutionnel avec l’Europe, dit vouloir prendre le temps de relancer un dialogue politique. Sans agenda, sans réel plan B, pour une solution qui serait discutée après les élections fédérales de 2023.