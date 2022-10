Un village dans la guerre – «Il faut oublier et se remettre au travail» À Demydiv, les habitants se préparent à affronter l’hiver et les coupures d’électricité. Une nouvelle épreuve pour le village, inondé fin février par les Ukrainiens pour ralentir l’invasion russe. Fabrice Deprez - Demydiv (nord de Kiev)

Le village de Demydiv a été inondé à la suite de l’explosion d’un barrage par les Ukrainiens pour ralentir l’invasion russe au tout début de la guerre. L’eau s’est retirée du village, mais les champs sont toujours noyés. Ici le 30 avril 2022. Nicolas GARCIA/AFP

Il n’y a ces jours-ci presque que le grondement lancinant de la tronçonneuse et les coups réguliers de la hache pour rompre le silence dans le village de Demydiv, à 25 kilomètres au nord de Kiev. «Pour l’instant on a du gaz, et tant qu’on a du gaz je n’utiliserai pas le bois, c’est au cas où», explique Roman Bikhovchenko en déposant un nouveau rondin de bois sur son billot.