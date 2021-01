Toutes les enquêtes le montrent, le financement des retraites constitue l’une des principales préoccupations de nos compatriotes. Le défi à relever tient à ce phénomène heureux que nous vivons toujours plus longtemps. Aujourd’hui déjà, l’AVS dépense plus qu’elle ne reçoit: il y a trois actifs pour financer un retraité. Dans la prévoyance professionnelle, l’avoir vieillesse constitué par l’assuré couvre de moins en moins la durée pendant laquelle il faut servir une rente au vu des taux de conversion pratiqués.

Pour assainir le système, il n’y a que deux possibilités: faire entrer plus d’argent dans les caisses (en augmentant les cotisations salariales ou le financement par la fiscalité) ou en faire sortir moins (en baissant les rentes ou en augmentant l’âge de la retraite). Or les montants en jeu et les aspirations de la population sont tels que les réformes à entreprendre devront nécessairement combiner plusieurs facteurs. Un nouveau régime n’est susceptible de passer l’écueil d’une votation populaire que si chacun contribue.

«Pour une réforme de la prévoyance vieillesse durable, moderne et sociale.»

Pour contourner bien des difficultés, le Centre Patronal propose une approche originale qui consiste à s’affranchir de la notion d’âge légal de la retraite. Le droit à une rente AVS complète serait défini non plus par un âge terme, mais en fonction d’une durée de cotisation, fixée à quarante-quatre ans. Les années de cotisation seraient prises en compte dès 18 ans en cas d’activité professionnelle significative, et dans tous les cas à partir de 21 ans.

Il s’y ajouterait un mécanisme de stabilisation destiné à combler les lacunes de financement en actionnant trois mesures: augmentation de la TVA, des prélèvements salariaux et de la durée de cotisation. On serait en présence d’une répartition des efforts, y compris avec un allongement progressif - mais aussi équitable - de la durée de la vie active.

Pour le deuxième pilier obligatoire, le maintien des rentes malgré un taux de conversion abaissé à 6% impliquerait un accroissement de l’épargne accumulée au moment de la retraite. Cela passe par une entrée plus précoce dans le système, la suppression de la déduction de coordination et un nouvel échelonnement des taux de cotisation en fonction de l’âge.

Maintenir dans la durée

Une telle réforme aurait de nombreux avantages, le premier étant la durabilité. Elle présente aux citoyens une vision d’ensemble de leur situation à la retraite, maintient les rentes et assainit le système. Elle s’avère en outre moderne parce qu’elle prend en compte les modes de travail d’aujourd’hui (temps partiels, employeurs multiples). Elle est enfin sociale en ceci qu’elle préserve la situation des personnes qui ont été amenées à entrer jeunes sur le marché de l’emploi.

Quand donc le monde politique et l’administration se décideront-ils à lancer une réforme véritablement ambitieuse?