Horlogerie – Il faut patienter plus de dix ans pour certains modèles de luxe Certaines marques haut de gamme n’arrivent plus à satisfaire les appétits. Une situation qui favorise les achats spéculatifs. Ivan Radja

Certains modèles d’Audemars Piguet (ici dans le musée du Brassus), de Patek Philippe ou de Rolex ont disparu des boutiques. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Arborer une Rolex demeure un marqueur social important. Elle est en même temps un placement sûr, et il n’est pas rare de voir un client, souvent bien plus jeune que les 50 ans requis par la fameuse phrase de Jacques Séguéla, franchir le seuil d’un magasin de montres après avoir dûment mis de côté les quelques milliers de francs nécessaires. «Or aujourd’hui les délais se sont considérablement rallongés, et il faut compter par exemple plus de dix ans pour obtenir une Rolex Daytona», observe Nicolas Goei-Junod, directeur de la boutique Junod à Lausanne.