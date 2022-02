L’invité - Il faut pouvoir vivre de son salaire

Le salaire minimum n’est pas une obligation légale en Suisse. Pourtant, pour pouvoir vivre de son salaire, il faut bien gagner un minimum, au-dessous duquel on ne s’en sort pas. C’est ce que défend le POP dans son programme politique cantonal. Les Cantons l’ayant mis en place sont Neuchâtel, le Jura et, récemment, Genève. Ce dernier fête une année d’entrée en vigueur d’un salaire minimum de 23 fr. L’initiative lancée par les syndicats est passée à 57% en 2020. Dans le canton de Vaud, une initiative avait échoué dans les urnes, en 2011.

Le salaire minimum touche des branches comme celle de la vente, de la coiffure, de l’esthétique; deux tiers des personnes concernées par cette hausse sont des femmes.



Les opposants au salaire minimum le brandissent comme une menace. Pourtant, leurs arguments ne se sont pas vérifiés dans les cantons l’ayant instauré. Parmi ces arguments, la diminution du nombre d’emplois, la menace d’une péjoration du partenariat social ou l’augmentation du travail au noir.

Le bilan de ces initiatives, après une période d’application, est que rien de tout cela ne s’est réalisé. Par exemple, à Genève, on constate simplement après une année que les gens sont mieux payés, ce qui améliore leur qualité de vie, la reconnaissance de leur travail. En outre, le salaire minimum aura, à terme, une incidence sur les entrées fiscales, il est donc également favorable à la prospérité du canton.

Les collectivités publiques n’ont par ailleurs pas été avares en matière de soutien aux entreprises durant la pandémie. Il s’agit donc d’une juste répartition des charges. Les employeurs paient des salaires décents. Et la collectivité soutient les entreprises dans les périodes difficiles.

C’est l’État qui compense

Demander à l’État de compenser les salaires insuffisants, comme c’est le cas actuellement avec les prestations complémentaires, subsides et autres subventions, repose sur une vision de l’État qui brouille les cartes. Il n’y a pas de frontière entre l’économie et le social. Tous deux sont intimement liés. Compenser les salaires peut être un moyen de soulager momentanément certaines personnes ayant des revenus trop bas, mais cela ne doit pas écarter le droit de chacun∙e à vivre de son salaire. Par ailleurs, les milieux patronaux trouvent toujours que le social coûte trop cher. Le salaire minimum devrait, à cet égard, satisfaire tout le monde.

Le salaire minimum ne résout pas tous les problèmes. Les personnes exploitées devraient aussi pouvoir se mobiliser, mieux se syndiquer, être mieux informées. Il reste des abus dans de nombreux domaines. Mais le salaire minimum instaure l’idée que le travail mérite d’être correctement payé, et qu’une politique sociale commence par là: pouvoir vivre de son salaire. C’est la première mesure sociale, qui n’impacte pas le portefeuille du contribuable et qui, au contraire, permet à la fois de concilier une économie dynamique, un niveau de vie adéquat et une juste reconnaissance pour le travail.

Mehmet Korkmaz Afficher plus Conseiller communal POP, Renens

