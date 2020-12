Santé planétaire – «Il faut prescrire de la nature aux patients» Les médecins doivent encourager des comportements ayant un impact bénéfique à la fois sur notre santé et sur l’environnement, dit Nicolas Senn. Marie Nicollier

Le professeur Nicolas Senn, responsable du Département de médecine de famille à Unisanté. VQH

L’effet direct des dégradations environnementales sur la santé des humains est démontré, pourtant ce thème est encore peu exploré. Le professeur Nicolas Senn, responsable du Département de médecine de famille à Unisanté, fait dialoguer deux domaines qui se frottent peu: les sciences de la santé et de l’environnement. Il a publié dans la «Revue médicale suisse» (avec Julia Gonzalez Holguera et Nelly Niwa, du Centre interdisciplinaire de durabilité de l’UNIL) une revue percutante des connaissances actuelles et s’interroge: comment inscrire cette problématique dans une perspective de santé publique? «Ce sont des enjeux scientifiques, pas militants.»