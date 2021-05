Pierre-Yves Maillard, vous êtes-vous réjoui trop vite de la fin de cet accord-cadre? On voit déjà monter à droite des velléités contre les salariés suisses, au prétexte d’une «cure de fitness».

On ne s’est pas réjoui. Les syndicats, bien avant que je n’entre en fonction, ont signalé clairement qu’avec l’accord-cadre tel qu’il était présenté, on remettait en cause les dispositifs de protection salariale élaborés durant vingt ans. Je ne vois pas ce qu’on pouvait attendre d’autre des syndicats. Depuis mercredi, nous avons simplement salué le fait que le Conseil fédéral n’ait pas cédé sur cette question. Nous aurions été satisfaits d’une solution, mais tant que c’était au prix d’une pareille attaque sur les salaires, ça ne pouvait pas marcher.