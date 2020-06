Améliorer l’espace public – «Il faut que Lausanne soit davantage une ville de flânerie» La municipale Florence Germond se penche sur les conclusions de l’étude urbanistique commandée à un bureau danois. Cindy Mendicino , Romaric Haddou

Florence Germond relève que l’espace public est encore trop peu occupé par les enfants et les seniors. ODILE MEYLAN

Comment améliorer la qualité des espaces publics lausannois? Pour répondre à cette question, Florence Germond, municipale en charge des Routes et de la Mobilité, a fait appel à un œil expert et extérieur, celui du bureau danois d’urbanisme Gehl. Celui-ci a rendu son rapport juste avant la pandémie de Covid-19. L’élue socialiste commente les principales observations et recommandations du document.

Vous avez vraiment besoin d’un bureau danois pour décrypter l’espace public lausannois? (Rires.) J’ai déjà dû répondre à cette question au Conseil communal. Oui, pour l’expertise et la renommée internationale de ce bureau qui a été le premier à penser la ville pour ses usagères et usagers. Mais surtout pour avoir un œil externe.

Dans cette observation nouvelle, qu’est-ce qui vous a surpris? Pour une ville suisse, nous avons une part d’habitants particulièrement importante au centre-ville. Je ne m’en étais pas rendu compte. Cela implique qu’il faut bien sûr animer ce centre, mais aussi le ménager. Concevoir des usages de la ville qui concilient les différents intérêts. J’ai aussi été frappée de voir à quel point la voiture a encore une place très importante d’après cette analyse. Je pensais que nous avions davantage avancé sur ce point. Un élément me préoccupe aussi: l’étude révèle que l’espace public est peu occupé par les enfants et les personnes âgées. Cela ne devrait pas être le cas, nous devrions rendre la ville accessible à toutes et tous.



Comment? Nous avons construit des villes fonctionnelles. Des villes techniques, qui sont optimisées par exemple pour aller d’un point A à un point B ou pour le ramassage des déchets. Mais nous devons maintenant aussi amener une plus-value qualitative à l’espace public. Pour que la ville ne soit pas uniquement un lieu de déplacements, mais que l’on puisse s’y poser. L’étude montre bien que ce n’est pas le cas. Il y a par exemple très peu d’assises non commerciales. Il faut que ça change, que Lausanne soit davantage une ville de flânerie, de contacts et d’échanges. C’est également important pour le commerce en ville.

À quelles nouveautés peut-on s’attendre? Nous avons un joli potentiel. Par exemple pour signaler et rendre accessible de petits parcs. Nous avons historiquement été très faibles sur le mobilier urbain, mais c’est en cours d’amélioration avec le changement progressif des bancs et l’homogénéisation des modèles. Notre topographie est un atout indéniable, notamment avec les vues qui nous sont offertes à chaque coin de rue, mais, corollaire de cette situation, l’étude montre qu’il est difficile de s’orienter dans la cité. Nous allons donc travailler sur les parcours piétons et les informations qui leur soient destinées. Cela ne concerne pas que les touristes: il y a plus de 15’000 personnes qui s’installent à Lausanne chaque année. Mais c’est à mettre dans la balance avec les coûts que nous avons. Notre topographie, l’entretien des talus par exemple, coûte cher!

