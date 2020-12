Patience – Il faut réapprendre à faire la queue pour les achats de Noël C’est ce qui frappe une fois de plus: les files d’attente, devant les grandes enseignes mais aussi les petites librairies. La fièvre acheteuse ne manque pas de culture à la veille de Noël. Thierry Mertenat

On réapprend à faire la queue dès son jeune âge, mais ce n’est pas pour aller au concert. Laurent Guiraud

Des informations contradictoires. D’aucuns décrivent une fréquentation supportable au ras du bitume, des flux sans embouteillage, des temps d’attente acceptables; d’autres affirment que «c’est l’horreur en ville, digne de l’assaut final», bref, qu’il vaut mieux garder ses distances, «attendre le retour de la pluie» ou «revenir jeudi matin à l’ouverture».

La vérité consumériste, ce mercredi après-midi, avant Noël, se situe entre les deux. Les agents de sécurité, surveillant la foule à l’extérieur, ont du travail, les «Covid angels» également. Pour autant, personne n’est sur la brèche. «Lundi, le pic était plus marqué dès la mi-journée, relève le professionnel du comptage en plein air. Les gens sont arrivés d’un coup. Là, regardez, les queues se forment un peu partout, sans être non plus décourageantes.»