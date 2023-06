Condamné à Genève – Le dossier Sperisen plonge dans l’incertitude Après la condamnation de la Suisse, les avocats de l’ancien chef de la police du Guatemala demandent de l’acquittement pure et simple. Une bataille juridique s’engage. Luca Di Stefano

Erwin Sperisen, photographié lors d’une conférence de presse en 2018. LAURENT GUIRAUD

Pointant «l’absence de garantie d’impartialité» de la justice genevoise, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamne-t-il à reprendre le dossier Sperisen à zéro? Ou, au contraire, est-il sans conséquence sur le verdict de culpabilité qui a envoyé l’ancien chef de la police du Guatemala pour 15 ans derrière les barreaux?

Un jour après la communication de l’arrêt en provenance de Strasbourg, nul n’oserait se hasarder à prédire ses conséquences sur l’affaire, interminable serpent de mer. Désormais, tout repose sur des questions d’interprétation, ouvrant la voie à une bataille de juristes.

Les mots de l’«impartialité»

Mais Mes Giorgio Campá et Florian Baier, à la défense de l’ancien gradé centraméricain (il a également la nationalité suisse) depuis son arrestation à Genève en 2012, continuent de réclamer l’acquittement de leur client. Et ils veulent croire que le grief en provenance de la CEDH est de nature à contraindre la Suisse, et donc la justice genevoise, à tout effacer.

«La Suisse est condamnée pour violation du droit à un procès équitable. C’est bien au-delà de la question de la récusation d’un juge», lance le premier. «Désormais, le Tribunal fédéral (ndlr: lequel a validé en 2019 le jugement genevois condamnant Erwin Sperisen à une peine de prison de 15 ans pour complicité d’assassinats) va devoir mettre à néant son arrêt et contraindre le Ministère public à reprendre le dossier du début», renchérit le second.

«La Suisse est condamnée pour violation du droit à un procès équitable. C’est bien au-delà de la question de la récusation d’un juge.» Me Giorgio Campá, avocat d’Erwin Sperisen

Ce que les juges de Strasbourg reprochent à la présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision? D’avoir mentionné, par écrit avant les débats, «des charges suffisantes qui rendent la perspective d’une condamnation vraisemblable». Ce faisant, la crainte que la juge ait eu «une idée préconçue sur la question de la culpabilité», tel que l’a relevé la CEDH, conduira-t-il à un quatrième procès, seize ans après les exécutions de détenus guatémaltèques?

La Suisse peut faire appel

Dans les faits, l’arrêt condamnant la Suisse ne sera exécutoire que dans trois mois. Durant cette période, le Conseil fédéral peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre pour un nouvel examen. Quant au Tribunal fédéral, il devra interpréter le message en provenance de la CEDH et agir en conséquence. Placée depuis mardi dans l’œil du cyclone, la Cour de justice genevoise ne fait aucun commentaire à ce stade.

La réponse formelle n’arrivera donc pas de sitôt. Raison pour laquelle les avocats d’Erwin Sperisen ont écrit au Conseil fédéral et au Conseil d’État afin qu’une libération conditionnelle soit immédiatement prononcée en faveur de leur client.

Enfermé depuis près de dix ans, actuellement en détention à Witzwil, dans le canton de Berne, le père de famille pourrait dans tous les cas quitter sa cellule en février 2024. Il aura alors purgé les deux tiers de sa peine.

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.