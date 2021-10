Le LUFF fête ses 20 ans – «Il faut regarder dans ce volcan brûlant» Le festival de musique et de cinéma underground a 20 ans et toutes ses dents. Interview de la réalisatrice Beth B, qui filme son amie punk féministe Lydia Lunch, elle aussi invitée à Lausanne. Boris Senff

Lydia Lunch, prédatrice très au fait des instincts masculins, il y a quelques années. ANDERS THESSING

À l’aune de la longévité festivalière, 20 ans ce n’est pas rien. Au fil de ses éditions corrosives, expérimentales et subversives, le Lausanne Underground Film & Music Festival (LUFF) s’est affirmé comme un acteur parfois excentrique mais dont l’originalité inconditionnelle a si ce n’est assuré une pérennité du moins permis à la manifestation de prendre une place à nulle autre pareille dans le champ de la musique et du cinéma. Cela même au-delà des frontières. Les lieux qui font de la place aux démarches artistiques alternatives et jusqu’au-boutistes, pour ne pas dire extrêmes, ne sont en tout cas pas légion, et le LUFF a su s’imposer sur ce territoire miné en dédoublant son attention aux scènes contemporaines, d’une démarche historique, multipliant les regards sur des mouvements parfois déjà anciens.