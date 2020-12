Fêtes de Noël – Il faut s’inscrire pour assister à la messe de minuit Les croyants ont la possibilité de célébrer Noël de manière restrictive en cette fin d’année marquée par le Covid-19. Le rassemblement fait place à la solitude. Sébastien Jubin

Cette année, le nombre de fidèles qui pourront entrer dans les églises à Noël sera limité. Les chants sont interdits sur le plan fédéral et il faudra respecter les autres mesures sanitaires habituelles. Keystone

«Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle…» Ces mots du traditionnel chant de la messe de minuit auront une symbolique particulière cette année. Les fidèles catholiques, habitués à se rassembler dans leur église et à célébrer la naissance du Christ au milieu de la nuit, pourront le faire dans les conditions strictes liées à la crise sanitaire.

L’Office fédéral de la santé publique le rappelle, par la voix de Yann Hulmann: «Il est nécessaire de limiter les risques autant que possible. Ici comme ailleurs, les règles d’hygiène et de comportement, de distance et le port du masque doivent être respectés.»