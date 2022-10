Jura franco-suisse – «Il faut une politique concertée, le loup ne connaît pas les frontières» Les préfets chargés des départements du Jura français et de la gestion du loup appellent à une politique coordonnée de prévention et de tirs. Erwan Le Bec

Deux loups photographiés de nuit, dans le Risoud, en mai dernier. KORA

Cette fois, le loup n’a plus qu’à bien se tenir. Lundi matin, la petite salle communale de Labergement-Sainte-Marie, dans le Doubs français, à deux pas de Vallorbe, était remplie de dizaines et de dizaines de représentants de syndicats d’éleveurs, d’ONG, de chasseurs, d’élus locaux, de fonctionnaires de police ou de la protection de l’environnement, à qui s’ajoutaient pas moins de trois préfets français et deux représentants de l’Administration cantonale vaudoise.