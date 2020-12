Après avoir dit qu’elle ne se précipiterait pas pour agréer les différents vaccins, la Confédération a accéléré la manœuvre. Les premières doses seront livrées ces prochains jours et la vaccination démarrera avant la fin de l’année dans certains cantons. Le vice-président du PLR, Philippe Nantermod, trouve cependant que les autorités suisses n’ont toujours pas adopté le bon tempo. Interview.

Vous reprochez au Conseil fédéral sa lenteur dans la vaccination. Pourquoi?

On parlait du vaccin avant que le coronavirus n’entre en Suisse. Je trouve invraisemblable que le Conseil fédéral et l’ensemble des autorités ne soient pas plus prêts à vacciner, et à vacciner rapidement. Quand on demande au gouvernement quand les restrictions (masques, limitations des déplacements, interdiction de manifester, etc.) pourront être levées, il nous répond «une fois qu’un nombre suffisant de personnes auront été vaccinées ou seront immunisées». Alors il faut se grouiller de vacciner tout le monde. Il faut que ça soit fait en un mois, un mois et demi!