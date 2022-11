Nouveau millionnaire en Suisse – Il gagne le loto avec une série de numéros improbable Un heureux joueur a coché les six bons numéros lors du tirage de mercredi, dont cinq numéros qui se suivent.

Un heureux gagnant empoche un million de francs. Son billet a été validé en Valais. (Photo d’archives) KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Le Swiss Loto a fait un nouveau millionnaire mercredi. Un joueur a coché les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher le 4, 28, 29, 30, 31 et 32. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 11 et le Joker le 032925.

Le billet gagnant a été validé en Valais. Lors du prochain tirage samedi, 2,9 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

ATS

