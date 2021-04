Élections communales – Il manque encore un municipal à Treycovagnes La commune du Nord vaudois n’élira pas son syndic à la fin du mois. Elle tentera d’abord de se trouver un cinquième membre pour son Exécutif à la mi-juin. Frédéric Ravussin

Les habitants de Treycovagnes voteront pour un cinquième municipal le 13 juin. KEYSTONE

Les électeurs de 27 villes et villages vaudois se rendront aux urnes à la fin du mois pour désigner leur futur syndic. Les habitants de Treycovagnes n’en font pas partie, bien qu’ils n’aient pourtant pas non plus de syndic désigné pour la prochaine législature. Ces derniers doivent en effet d’abord penser à… compléter leur Municipalité 2021-2026 qui ne compte aujourd’hui que quatre des cinq membres prévus, faute de candidats en nombre suffisant.

Avant même que le nouveau quinquennat communal ne commence, le village nord-vaudois doit donc déjà mettre sur pied une élection complémentaire. Elle est agendée au 13 juin, en même temps que les votations fédérales. À Treycovagnes, les urnes auront donc été fortement mises à contribution cette année. Et elles seront encore sollicitées prochainement, puisque six suppléants font encore défaut pour le Conseil communal.

Fixé à mardi midi, le délai butoir pour déposer une candidature n’a vu qu’une personne se porter volontaire pour repourvoir les sept places encore vacantes: Alain Bonnevaux. Municipal qui a choisi de ne pas briguer un nouveau mandat à l’Exécutif, il a donc été élu tacitement.

