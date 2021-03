Féminicide de Bussigny – «Il m’avait confié ses flingues, de peur de faire une connerie» Un policier a tué son amie à son domicile, vendredi après-midi, avant de se suicider. Les voisins évoquent une vengeance sur fond d’argent. Tous décrivent un homme «jovial et tranquille» mais sous pression. Laurent Antonoff

L’immeuble à Bussigny dans lequel une femme a été abattue par son ami policier vendredi, avant que ce dernier ne se suicide. Florian Cella/24Heures

«On a entendu un bruit sourd de quelque chose qui tombait par terre, comme un gros carton. Un bruit anormal en tout cas, mais qui ne ressemblait pas à un coup de feu. Ensuite, il a mis la musique à fond pendant une heure. On venait de finir de manger. On ne se doutait pas une seconde du drame qui se jouait à côté.» Au lendemain du féminicide qui a secoué la commune de Bussigny vendredi, les voisins d’un policier de 52 ans qui a tué sa compagne avant de mettre fin à ses jours avec une arme à feu sont toujours sous le choc. «Ce n’était vraiment pas quelqu’un de violent. Il ne faisait jamais d’histoires. Il nous arrivait même de prendre l’apéro ensemble. J’ai bien entendu une dispute le matin du drame, mais rien de plus. Pour moi, il a agi sur un coup de rage. Je ne veux pas le blâmer. Elle non plus d’ailleurs», confie une habitante de l’immeuble.