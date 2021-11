Défis climatiques – «Il n'y a pas de problème de sûreté qui justifierait de se passer du nucléaire» Comment la Suisse arrivera-t-elle à son objectif zéro carbone d’ici à 2050? Le défi est immense. Le spécialiste en transition énergétique de l’EPFL, Lyesse Laloui, nous livre son analyse. Simone Honegger

Le professeur Lyesse Laloui dans son laboratoire de l’EPFL. CHRISTIAN BRUN

À Berne, l'UDC met la pression pour prolonger les centrales nucléaires, voire pour en construire de nouvelles. Position partagée par le président d'EconomieSuisse Christoph Mäder qui a considéré la votation populaire de 2017 comme une erreur.