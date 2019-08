«Il n'y a pas plus spécialisé que l'UDC pour parler de l'environnement»

La droite est peu habituée à discourir sur le climat. Mais l'UDC vaudoise fait ce pari pour les élections fédérales d'octobre prochain. Le parti a lancé cette semaine sa campagne électorale et, s'il maintient ses thèmes de prédilection comme l'immigration, l'Union européenne et la sécurité, il ajoute cette fois-ci la défense de l'environnement.

Avec quatre sièges au Conseil national, l'UDC Vaud espère gagner un cinquième élu, grâce au fait que le canton de Vaud passera de 18 à 19 représentants à la chambre du peuple. Il présente également deux candidats au Conseil des Etats: son président Jacques Nicolet et Michaël Buffat, tous deux conseillers nationaux.

«Il n'y a pas plus spécialisé que l'UDC pour parler du climat», estime Kevin Crausaz, le secrétaire général de l'UDC Vaud. «C'est un sujet d'actualité et nous démontrons que nous sommes actifs sur ce sujet depuis longtemps. Chez les autres partis, à part des taxes, on ne voit pas de propositions concrètes.»

Non aux taxes pour le climat

Pour l'UDC, la solution passe par la responsabilisation des citoyens et des consommateurs. Il s'agit de privilégier les nouvelles technologies, le commerce de proximité et la production alimentaire locale pour défendre la nature et l'agriculture suisses. «Ce n'est pas un taxant le citoyen qui habite loin de son lieu de travail et qui s'y rend en voiture que cela va favoriser le climat, ajoute Kevin Crausaz. Au contraire, cela remplit les caisses de l'Etat, sans incidence sur l'environnement.»

Dans ce sens, l'UDC s'oppose à tout accord avec le Mercosur (regroupant plusieurs pays de l'Amérique du Sud). Un accord dont il dit qu'il fera diminuer la qualité des aliments consommés en Suisse et menacera l'agriculture suisse et vaudoise. Ainsi le parti lie son discours environnemental et son discours sur «le diktat de l'étranger et particulièrement de l'Union européenne», selon les mots de Kevin Crausaz.

Également opposé à l'accord-cadre avec l'UE à laquelle «il ne faut pas se soumettre», l'UDC Vaud y voit un risque pour ce qui fait le «succès de la Suisse», selon Michaël Buffat: son fédéralisme, sa neutralité, son indépendance et sa démocratie directe. Pour y parvenir, l'UDC veut une armée forte et une défense aérienne «crédible». C'est donc «oui» aux nouveaux avions de combat. «Nous sommes également toujours favorables à l'expulsion des criminels étrangers», ajoute Michaël Buffat.

Seules quatre femmes candidates

Si l'UDC présente 19 candidats, seules quatre femmes se trouvent sur sa liste. Sa direction souligne une hausse, par rapport au nombre de trois candidates en 2015. Si Kevin Crausaz regrette cette faible représentativité féminine, il ajoute: «Cela reste trop peu. Mais nous ne cherchons pas forcément l'équité. Nous cherchons le potentiel des candidats.»