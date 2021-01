Hockey sur glace – Il n’a pas manqué grand-chose au LHC Les Lions se sont inclinés à Davos en encaissant le 3-2 à la 59e minute de jeu, samedi soir. Jérôme Reynard

Fabrice Herzog fait trébucher le Lausannois Lukas Frick, lequel s’avouera vaincu comme ses coéquipier à la dernière minute. (KEYSTONE/Juergen Staiger). keystone-sda.ch

Lausanne redoutait l’entame de match, avec son manque de rythme, couplé aux effets de l'altitude, à un faible temps de récupération et à la forme de l’adversaire (4 succès consécutifs). Alors, certes, si l’on excepte un tir sur la transversale de Jooris (12e), il a eu beaucoup de peine à se montrer dangereux. Mais Davos n’est pas vraiment parvenu à emballer la rencontre non plus.

Après une première période plutôt terne, ce sont même les Lions qui ont ouvert le score, par l’intermédiaire de Lukas Frick (22e 0-1), déjà dans le rôle de détonateur la veille à Ambri. Le LHC a ensuite eu l’opportunité de doubler la mise, si l’on pense aux deux situations de supériorité numérique qu’il a enchaînées. Mais il n’est pas parvenu à capitaliser. Et derrière, les Grisons ont inversé la tendance avec des réussites de Yannick Frehner (34e 1-1) et de Magnus Nygren (37e 2-1, à 5c4).

De quoi assommer les Lions? Pas vraiment. Car ceux-ci ont des ressources. Ils l’ont démontré en revenant à la marque grâce à un but inscrit en power play par Cory Conacher (47e 2-2). Malheureusement pour eux, il leur a peut-être manqué un peu de jus au moment de conclure leurs situations de la fin de rencontre. Et Davos a fini par passer l’épaule à la 59e (Jung 3-2).

Davos - Lausanne 3-2 (0-0 2-1 1-1)

Eisstadion, à huis clos.Arbitres: MM. Stricker, Piechaczek; Schlegel, Nathy.

Buts: 22e Frick (Froidevaux/4c5) 0-1, 34e Frehner (Ambühl, Guerra) 1-1, 37e Nygren (5c4) 2-1, 47e Conacher (Genazzi, Malgin/5c4) 2-2, 59e Jung 3-2.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Zgraggen; Heinen, Guerra; Kienzle, Jung; Stoop, Barandun; Ambühl, Corvi, Turunen; Palushaj, Ullström, Nussbaumer; M. Wieser, Egli, Herzog; Frehner, Aeschlimann, Knak. Entraîneur: Wohlwend.

Lausanne: Boltshauser; Heldner, Frick; Genazzi, Barberio; Grossmann, Marti; Oejdemark; Krakauskas, Jäger, Douay; Conacher, Malgin, Kenins; Bertschy, Jooris, Gibbons; Bozon, Emmerton, Almond; Froidevaux. Entraîneur: MacTavish.

Pénalités: 4x2’ + 2x10’ (18e Egli, 24e Ullström) contre Davos; 4x2’ + 2x10’ (18e Bozon, 18e Almond) contre Lausanne.