Réfugié champion de natation – Il nage dans le Léman ce qu’il a enduré dans la mer Égée Le Syrien Alaa Maso a couvert les 12 km qui séparent Lausanne d’Évian. Il avait parcouru la même distance entre la Turquie et la Grèce, à bord d’un bateau pneumatique. Julie Collet

Lausanne, le 7 août 2023. Le nageur syrien Alaa Maso, qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo, se lance dans la traversée du Léman entre Vidy et Évian. Douze kilomètres qui symbolisent le périple accompli par les réfugiés entre la Turquie et l’île grecque de Lesbos. 24heures/Odile Meylan

Douze kilomètres. La distance qui sépare Lausanne d’Évian (F) est la même que celle entre les côtes turques et l’île grecque de Lesbos, dans la mer Égée. Ce lundi, en traversant à la nage la frontière franco-suisse au milieu du Léman, Alaa Maso a voulu symboliser le quotidien des nombreux réfugiés qui entreprennent chaque jour la périlleuse traversée dans l’Égée. À l’image de sa propre expérience, à bord d’un bateau pneumatique, en 2015.

Ce défi, le Syrien le relève pour l’ONG Yoga and Sport with Refugees (YSR) dans le cadre de leur campagne Swim for Good. Ce programme a pour but d’aider les réfugiés à dépasser leur peur de l’eau par l’apprentissage de la natation.



Alaa Maso a 11 ans lorsque la guerre éclate en Syrie en 2011. Tout comme son père, un ancien militaire et professeur de natation, il se passionne pour la nage. Le talent en prime. À Alep, durant près de quatre ans, il ne pourra cependant pas beaucoup s’entraîner. «Les installations étaient endommagées; il n’y avait pas d’eau chauffée en hiver ni d’eau propre en été. Cela nous a encouragés à partir», raconte-t-il à nos confrères du «Matin Dimanche».

Grandes ambitions

Après avoir traversé la mer Égée, Alaa Maso poursuit sa route jusqu’aux Pays-Bas. L’adolescent y vivra huit mois avant de retourner en Allemagne en vertu des accords de Dublin. En 2019, il décide de reprendre le sport, puis rejoint l’équipe olympique des réfugiés. «C’était un risque, mais j’ai atteint mon rêve en allant aux Jeux olympiques (JO) de Tokyo. Je ne le regrette pas.» À 23 ans, le spécialiste de nage libre vise, en 2024, les championnats du monde à Doha et les JO de Paris.

Avant ce défi, la plus longue distance parcourue à la nage par Alaa Maso était de 8 kilomètres. Avant de se lancer, l’athlète estimait qu’il lui faudrait entre trois heures et demie et quatre heures pour rejoindre Évian. Au final, il aura passé trois heures et quarante-sept minutes dans l’eau.

