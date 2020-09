Homicide à Morges – «Il n’avait rien d’un terroriste, il était plutôt gentil, poli et timide» Celui qui est accusé de meurtre au couteau à Morges logeait dans un hôtel proche du lieu du crime. Le personnel en garde un bon souvenir. L’enquête doit déterminer si l’acte est lié au terrorisme islamiste. Dominique Botti

Environ 150 personnes se sont réunies lundi soir devant le kebab du Pont-Neuf, à Morges, là où un jeune Portugais a été mortellement blessé samedi 12 septembre. Sigfredo Haro/La Côte

«Je l’ai croisé trois ou quatre fois. Ce client était plutôt gentil, poli et timide. Nous n’avons jamais eu à nous plaindre de son comportement. Il acceptait et respectait les règles internes de l’établissement», nous raconte un membre du personnel d’un hôtel des environs de la ville de Morges. Il décrit ainsi le comportement de Demir*, celui qui est aujourd’hui accusé d’avoir poignardé mortellement un jeune homme au centre-ville morgien.

Arrêté, l’auteur présumé aurait dit aux policiers avoir «tué au nom du Prophète», selon la RTS. «Cela ne colle pas avec le personnage que j’ai connu. Il n’avait rien d’un terroriste islamiste», poursuit l’employé.

«Il n’était pas bavard»

Demir venait de sortir de prison, après avoir passé une année et trois mois en détention préventive. Depuis l’été dernier, il vivait en liberté surveillée, dans l’attente de son jugement pour une affaire d’incendie intentionnel à Prilly (VD) et allégeance djihadiste. Le quotidien de ce Lausannois, un Turco-Suisse né en 1993, était alors suivi par le Canton de Vaud, comme le veut la procédure.

La Fondation de probation accompagnait la réinsertion sociale. Le Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay s’occupait du logement. Le suspect était arrivé le 1er septembre dans cet hôtel des environs de Morges, proche du lieu du meurtre. Il devait y rester deux semaines, jusqu’au 15, avant de changer d’adresse. Demir a été arrêté deux jours avant.

«Il passait ses journées à l’extérieur de l’hôtel. Il partait tôt le matin, à 7 heures, et rentrait en début de soirée. Parfois, il se présentait dans la salle du restaurant pour manger une pizza ou acheter une boisson. Il n’était pas bavard», poursuit l’employé. Il ajoute que Demir paraissait équilibré. Il est plutôt de taille moyenne, s’habille à l’occidentale, ne porte pas de longue barbe, ne prêche pas. Aucune trace d’arme blanche, de Coran ou de tapis de prière dans sa chambre. «La femme de ménage en aurait parlé.»

«Il lui a planté un couteau dans le bas du dos, à droite à la hauteur des reins et il a fui» Un cuisinier du kébab du Pont-Neuf

Cet homme apparemment sans histoire s’est métamorphosé, le samedi 12 septembre. L’après-midi, il se trouvait dans le quartier de la gare de Morges. Des témoins ont raconté aux médias l’avoir vu déambuler dans la rue, très agité et faisant référence à l’islam. Peu après 21 heures, il est entré dans un kebab du centre commercial du Pont-Neuf. João, 29 ans, y était aussi, avec sa compagne et une dizaine d’amis. «Je connais bien la victime. C’était un habitué. Je servais derrière le comptoir lorsque j’ai vu son agresseur l’attaquer par-derrière. Il lui a planté un couteau dans le bas du dos, à droite à la hauteur des reins et il a fui», raconte le cuisinier, qui n’avait jamais vu l’assaillant auparavant. Le jeune homme, lui, a succombé sur place à ses blessures.

Demir a été arrêté en pleine rue, le lendemain à Renens (VD). Selon les médias, il était en possession de l’arme du crime et d’un exemplaire du Coran. Rapidement, la piste islamiste fait son apparition. L’auteur présumé est en effet connu pour sa consommation et sa diffusion de propagande djihadiste. Le Service de renseignement de la Confédération le surveille depuis 2017.

Par ailleurs, ce radicalisé est accusé d’avoir mis le feu, en avril 2019, à une station-service de Prilly. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête qui n’a pas encore été jugée. C’est cette affaire qui a lui a déjà valu 15 mois de détention préventive.

Un loup solitaire?

Le dossier est multiforme. Le MPC, qui ne fait aucun commentaire sur les opérations en cours, doit d’abord éclaircir les circonstances de l’homicide. Il doit déterminer si l’agresseur et sa victime se connaissaient. Cela ne semble pas le cas, selon les premiers témoignages. Le Parquet fédéral doit aussi comprendre pourquoi le drame a eu lieu dans ce kebab au centre de Morges. Un pur hasard? Enfin, l’agitation exprimée par Demir le jour de l’homicide est tout aussi incompréhensible. Pourquoi ce client poli, gentil et timide s’est transformé en un meurtrier?

Le MPC doit ensuite explorer la piste terroriste. Ce meurtre peut être le premier attentat djihadiste commis sur le sol helvétique. Ce qui n’a pas encore été confirmé par les autorités. Pour l’instant, seul Demir dit avoir tué au nom de l’islam. Il n’y a pas d’autre revendication.

A-t-il agi comme un loup solitaire? A-t-il obéi aux ordres d’une cellule terroriste? L’homme fréquente le quartier de la mosquée de Prélaz, à Lausanne. Ce lieu de culte est connu pour avoir vu passer des radicalisés qui sont partis se battre pour l’État islamique en Syrie. Demir pourrait avoir été en contact avec certains d’entre eux.

Nos recherches montrent toutefois qu’il est absent des réseaux connus du djihadisme en Suisse. Par ailleurs, Pascal Gemperli, secrétaire général de l’Union vaudoise des associations musulmanes, affirme que l’auteur présumé n’est pas connu dans la communauté du canton. «Ses parents le sont. Lui, pas.» Enfin, des témoins nuancent l’hypothétique profil terroriste. Selon eux, Demir est fragile psychiquement. Son extrémisme serait plutôt une conséquence de cette instabilité.

Reste la question des conditions de sa libération. Le parquet fédéral doit expliquer pourquoi cet individu était sorti de prison. L’homicide est-il le résultat d’un dysfonctionnement de l’État? C’est le MPC qui a fait la proposition de libération au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du Canton de Berne. La demande s’appuie sur une expertise psychiatrique favorable. De plus, il était difficile de prolonger indéfiniment l’incarcération avant jugement. Demir avait déjà passé beaucoup de temps en prison, alors qu’il n’avait pas encore été jugé pour cette affaire d’incendie intentionnel.

Pas considéré comme dangereux

Le Turco-Suisse vivait donc en liberté surveillée. Il n’était pas considéré comme dangereux. Cet allégement de régime carcéral était assorti de mesures de substitution. Demir devait respecter une vingtaine de conditions sécuritaires, dont le couvre-feu nocturne ou l’obligation de s’annoncer à la police. La moindre violation aurait entraîné un retour immédiat derrière les barreaux, selon le MPC. En échange, le bénéficiaire pouvait profiter d’un programme de resocialisation.

La procédure d’encadrement est lourde. Le MPC propose, le TMC tranche et le Canton surveille le bon déroulement de la libération conditionnelle. Contactés, les services publics concernés n’ont pas voulu faire de commentaire sur le dossier de Demir. Selon nos informations, le suspect se serait montré peu coopératif au programme de réinsertion. Cette apathie aurait alerté les intervenants, qui auraient envisagé un durcissement du régime en le plaçant dans un milieu médical plus adapté. Ils n’ont pas eu le temps de l’appliquer.

*Prénom d’emprunt