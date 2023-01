L’utilitarisme contemporain voudrait que l’éducation, de l’école à l’université, serve des fins immédiatement applicables, mesurables et rentables. En parallèle, on prétend vouloir donner aux élèves confrontés «aux grands défis du temps», numérique et climat en tête, des «outils». Le recours à cette expression laisse entendre que la technique a triomphé. L’éducation «au numérique» prolonge cette idée que l’élève est d’abord un futur travailleur. Faut-il accepter que des contraintes techniques extérieures – l’omniprésence des réseaux et des écrans – imposent les moyens autant que les buts de l’éducation? On peut en douter.

L’enseignement de l’Antiquité est trop souvent victime de ces égarements. Dans nos sociétés libérales, fondamentalement économiques et obsédées par l’immédiateté, latin, grec, archéologie et culture antique ne régateront jamais contre la comptabilité, l’informatique ou l’anglais. Même à la Faculté de droit, où les droits du sport ou de l’environnement décrochent les palmes de la coolitude, un connaisseur du discours classique passera pour un sinistre raseur.

«Adoptons une perspective à long terme. C’est celle de la constitution de notre propre civilisation.»

Il y a pourtant un autre plan sur lequel l’étude de l’Antiquité déploie au grand jour toute son utilité, et même sa nécessité.

Adoptons pour cela une perspective à long terme. C’est celle de la constitution de notre propre civilisation, et de l’impératif d’en transmettre, pour mieux la connaître, les fondements. L’Antiquité révèle alors un double visage. Elle se présente d’abord comme le miroir de sociétés disparues aux mœurs étranges, aux religions confinant à la sorcellerie. Mais elle révèle ensuite la stupéfiante permanence de leur culture, plusieurs fois millénaire. Se dessine l’ombre de nos trois mères que sont Jérusalem, Athènes et Rome.

Si les latinistes sont globalement meilleurs en français que les non-latinistes, c’est bien que la fréquentation de Tacite et Cicéron développe une sensibilité nouvelle, un rapport plus complexe à la langue. Le droit romain, dont les solutions sont omniprésentes dans nos droits actuels, constitue de cette permanence un exemple que les facultés de lettres méconnaissent trop souvent.

Comprendre l’essentiel des propos

Bien sûr, rien n’interdit d’interroger cette permanence. Nos mentalités ont changé, et chaque époque a posé sur l’Antiquité un regard propre. Au lieu d’y voir de suspectes altérations, voyons-y d’enrichissants ajouts. Mais il serait surtout absurde d’en déduire qu’en 2023 nous ne pouvons rien connaître de vrai de l’Antiquité, que tout serait le fruit d’une construction sociale et intellectuelle.

Le constructionnisme à tous crins finit par devenir bien lassant. Les Romains étaient, comme nous, des êtres de paroles et de raison. La preuve en est que nous parvenons encore à comprendre, avec profondeur, l’essentiel du propos des auteurs antiques. La grande leçon de cet héritage est d’affirmer l’existence d’une condition humaine. C’est cela, les humanités.

Félicien Monnier Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.