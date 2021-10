Shaqiri est une victime – Il ne faut pas se tromper de coupable Affublé brièvement à son insu d’une veste à l’effigie de l’UCK, le capitaine est au cœur d’une tourmente que veut alimenter la fédération de foot serbe. Daniel Visentini

Le moment où un individu dépose la veste sur les épaules de Shaqiri. Capture RSI

La scène est furtive, mais il faut croire que cela a suffi à certains pour s’en saisir. Nous sommes après le Suisse-Irlande du Nord de samedi soir, à Genève.

Victoire des hommes de Yakin 2-0, Xherdan Shaqiri donne une interview à la télé tessinoise et un énergumène, qui a déjoué le service de sécurité de l’enceinte, surgit pour lui mettre sur les épaules une veste avec un écusson de l’UCK, l’armée de libération du Kosovo.

Shaqiri est visiblement surpris et se débarrasse aussitôt de la veste, sans s’énerver, sans cautionner quoi que ce soit.

Seulement voilà: dans le contexte géopolitique lourd d’une guerre civile au début des années 90 et des relations entre la Serbie et l’Albanie, le Kosovo également bien sûr, la fédération serbe de football a sauté sur l’occasion pour saisir la FIFA et demander des sanctions contre Shaqiri en exigeant d’elle «une réaction urgente et les sanctions les plus strictes contre Shaqiri pour avoir promu l’organisation terroriste criminelle «UCK» lors d’une déclaration aux médias». Tristesse de la manœuvre politique.