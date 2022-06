Même si les conditions météo s’y prêtent, il ne fera pas bon rouler en Harley-Davidson ou en Indian avec un gilet en cuir sur le dos ces prochains mois. La récente fusillade dans un bar à Genève, puis le procès en cours à Berne vont redétériorer pour de nombreuses années l’image de tous les bikers. Quand bien même une grande partie d’entre eux n’a absolument aucun lien avec les Hells Angels ou les Bandidos.

Rouler en custom, ces machines privilégiant les sensations et l’esthétique aux performances, est un plaisir partagé par toute cette catégorie de motards. Mais le cadre dans lequel ils l’éprouvent peut être très variable.

Il y a d’abord celles (car oui, de plus en plus de femmes se mettent à la moto et beaucoup d’entre elles optent pour un custom) et ceux qui se contentent de rouler seuls ou avec des amis. Et puis il y a les autres, désireux d’intégrer un club. Plusieurs possibilités, correspondant à plusieurs philosophies, s’offrent alors à eux: les clubs basiques, les Harley Owners Group (HOG) et ceux du monde des MC, pour Motorcycle Club.

Abo Fusillade à Genève Un des motards tireurs sous le coup d’une procédure pour meurtre Abo Hells Angels contre Bandidos En marge du procès, les bagarres s’enchaînent à Berne Aucune contrainte pour intégrer les premiers: on y entre et sort comme on le souhaite. Les seconds sont commerciaux, chaque club étant rattaché à un concessionnaire. Enfin, les derniers constituent un monde à part, avec ses propres règles et hiérarchies; Hells Angels et Bandidos étant au sommet de cette pyramide. Les membres de ces clubs arborent souvent le logo «1%», pied de nez à un membre de l’American Motorcycle Association qui, suite à des incidents lors d’un rallye en Californie en 1947, avait souligné que 99% des motards ne posaient pas de problème. Outre les affrontements entre clubs MC, souvent pour des questions de territoires, les embrouilles entre leurs membres peuvent vite déraper. Ils cultivent en effet à l’extrême les valeurs d’honneur, de solidarité et de fraternité. Des problèmes peuvent aussi survenir lorsque des bikers essayent d’intégrer ou de côtoyer le monde des MC sans en respecter les règles. C’est le cas quand les membres d’un club souhaitent arborer des «couleurs» sur leur dos, sans les avoir au préalable soumises à la hiérarchie des MC de leur région. M. et Mme Tout-le-monde n’ont donc, eux, rien à craindre des bikers, quels qu’ils soient. Sauf, bien sûr, s’ils se retrouvent pris dans un règlement de comptes entre membres de ce monde des MC, qui vit en marge de la société et cultive avec délectation son image sulfureuse.

